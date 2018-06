Der Euro hat am Mittwoch mit der Aussicht auf eine etwas straffere Geldpolitik in der Eurozone deutlich zugelegt. Im Vormittagshandel stieg der Kurs der Gemeinschaftswährung bis auf 1,1771 US-Dollar und damit auf den höchsten Stand seit zwei Wochen. Am Morgen war der Euro noch deutlich tiefer bei 1,1720 Dollar gehandelt worden. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,1675 Dollar festgesetzt.

Den entscheidenden Impuls lieferte am Morgen der Chefvolkswirt der EZB, Peter Praet. In einer Rede in Berlin hatte der Notenbanker für die Zinssitzung in der kommenden Woche eine Diskussion über die Fortsetzung des Kaufprogramm für Anleihen angekündigt. Es sei klar, dass man die weitere Entwicklung der Anleihekäufe prüfen müsse, sagte Praet.

Der Euro war bereits am Vorabend gestiegen, nachdem die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Kreise über die anstehende Diskussion über die Fortsetzung der Anleihekäufe berichtet hatte. Es sei auch möglich, dass es zu einer öffentlichen Ankündigung kommen werde, hieß es in dem Bericht.

Laut bisherigen Ankündigungen sollen die Anleihekäufe der Notenbank noch bis mindestens September fortgesetzt werden. Derzeit kauft die EZB Anleihen in einem Volumen von 30 Milliarden Euro pro Monat./jkr/bgf/fba

