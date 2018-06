München (ots) -



Zum Match auf dem Platz kommt das Match in der Dating-App des Vertrauens. Wie zeigen sich fußballverrückte Singles bei Tinder & Co? Wie stehen die Chancen einen weiblichen Fußball-Fan zu daten und was zeigen Singles neben Pokalen und Stadionbesuchen auf ihren Profilbildern? Dies kam heraus bei der Analyse von 22 Mio. Online-Dating Profil-Bildern mit Hilfe künstlicher Intelligenz:



* Bei Fußballbildern liegen die Männer in Deutschland klar vorne - 89% aller Bilder mit Fußballmotiv gehen an sie * Rund 13% der männlichen deutschen Schiris in Dating-Apps sind schwul * Das Fußballstadion, das man am häufigsten auf deutschen Dating-Profilen sieht, ist die Allianz-Arena in München * Für Männer fast so schön wie der WM-Sieg: Die meisten weiblichen Fußballfans in Deutschland sind 18-24 Jahre alt * Du willst einen weiblichen Schiri daten? Dann versuch das am besten in Australien, dort gibt es die meisten



Diese und weitere Dating-Fakten haben wir Ihnen als unterhaltsame, interessante Infografik angehängt. Noch mehr über Profilbilder auf Dating-Plattformen erfahren Sie in unserer aktuellen Studie unter https://www.zu-zweit.de/studien



Das Online-Dating-Vergleichsportal ZU-ZWEIT.de hat über 22 Millionen Profilbilder mit Hilfe eines Deep-Learning-Algorithmus auf über 6.000 verschiedene Bildfaktoren hin untersucht. Mit den gewonnenen Daten können akkurate Aussagen darüber getroffen werden, wie sich Männer und Frauen unterschiedlicher Altersgruppen und sexueller Orientierung beim Online-Dating visuell darstellen. Ist das Gesicht zu erkennen, lächelt dieses oder schaut es grimmig? Welche Kleider tragen die Online-Dater? Was ist noch auf dem Bild zu sehen - Speisen, Getränke, Tiere oder gar eine Sehenswürdigkeit wie das London Eye? Zeigen sich die Singles beim Sport, beim Essen oder auch mal nur auf der Couch? Über 6.000 verschiedene Faktoren, darunter Erscheinungsmerkmale, Orte, Objekte aller Art und Größe, Tiere, Personen, Stimmungen und Farbgebung wurden ausgewertet und in anschaulichen Diagrammen und Texten festgehalten.



