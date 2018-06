Um das Schweizer Finanzsystem noch sicherer zu gestalten, will die "Vollgeld-Initiative" ein Experiment wagen. Ein Leitzins wäre dann obsolet.

Eine Volksabstimmung in der Schweiz könnte das für seine Stabilität bekannte Banken- und Währungssystem des Landes in seinen Grundfesten erschüttern: Am Sonntag entscheidet die Eidgenossenschaft, ob sie die Kreditvergabe der Banken beschränken und die Notenbank zur einzigen Quelle für neues Geld machen will.

Die Befürworter der sogenannten Vollgeld-Initiative versprechen sich von dem Wechsel ein sichereres Bankensystem. Die Gegner warnen hingegen vor den unabsehbaren Folgen eines weltweit einzigartigen Experiments für den Finanzplatz und die Währung.

Glaubt man den Umfrageergebnissen, dürfte der Vorschlag mit großer Wahrscheinlichkeit abgelehnt werden. Allerdings gibt es bei den einzelnen Erhebungen beträchtliche Unterschiede, was die Zahl der Unentschlossenen betrifft. Das führt dazu, dass Investoren an den Finanzmärkten vorsichtig sind und sich auch für ein "Ja" wappnen.

Dies rührt auch daher, dass in den vergangenen Jahren die Meinungsumfragen vor wichtigen politischen Entscheidungen nicht immer richtig lagen - wie beim Brexit oder der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten.

Die Idee für die ...

