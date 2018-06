(shareribs.com) London 06.06.2018 - Die Ölpreise können sich am Mittwoch leicht erholen, gestützt von wachsenden Sorgen um die Produktion in Venezuela. Aufhorchen ließ zudem ein Bericht, laut dem die USA Saudi-Arabien zu einer Ausweitung der Produktion drängt. Seit Monaten sinkt die Rohölförderung in Venezuela, dem OPEC-Mitglied mit den größten Reserven. Mittlerweile liegt der Ausstoß dort bei unter ...

