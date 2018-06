Frankfurt am Main - Der Euro hat am Mittwoch mit der Aussicht auf eine etwas straffere Geldpolitik in der Eurozone deutlich zugelegt. Im Vormittagshandel stieg der Kurs der Gemeinschaftswährung bis auf 1,1771 US-Dollar und damit auf den höchsten Stand seit zwei Wochen. Am Morgen war der Euro noch deutlich tiefer bei 1,1720 Dollar gehandelt worden. Auch zum Franken legte der Euro zu.

Derzeit kostet ein Euro 1,1584 Franken nach 1,1546 Franken am Morgen. Der US-Dollar ...

