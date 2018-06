Zürich - Leonard Cheong ist zum neuen Managing Director von AdNovum Singapur ernannt worden. Als Experte für die Gestaltung des IT-Geschäfts im Unternehmens- und im öffentlichen Sektor wird er sich auf die Geschäftsentwicklung und den Verkauf konzentrieren, um AdNovums Aktivitäten sowohl lokal als auch regional auszubauen. Leonard Cheong arbeitet seit dem 1. März 2018 bei AdNovum und hat die Position im Mai 2018 von Moritz Kuhn übernommen.

Leonard Cheong besitzt 28 Jahre Erfahrung in der Programm- und Verkaufsleitung in der IT-Branche. Er war in seiner bisherigen Laufbahn sowohl im öffentlichen Sektor als auch bei Grossunternehmen wie IBM, HP und SAP tätig. Er wird bei AdNovum seine umfassende Erfahrung in der Förderung strategischer Angebote und der Neugestaltung des Geschäfts im öffentlichen und privaten Sektor einbringen. Leonard Cheong ist verheiratet und Vater von zwei Töchtern.

Sein Vorgänger Moritz Kuhn hatte AdNovum Singapurs Geschäftsplan und Strategie für den lokalen Markt während ...

Den vollständigen Artikel lesen ...