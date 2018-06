FRANKFURT (Dow Jones)--Der Premiumautobauer Mercedes-Benz hat seine Verkäufe im Mai abermals gesteigert. Der Absatz der Marke mit dem Stern legte dank SUVs und der hohen Nachfrage in China um 2,3 Prozent auf 198.187 Fahrzeuge zu, wie Daimler mitteilte. In den ersten fünf Monaten des Jahres rollten mit 985.063 Fahrzeugen 5,4 Prozent mehr Mercedes aus den Autohäusern.

Stark war die Nachfrage in China. Dort kam Mercedes im Mai auf ein Plus von 12,1 Prozent und 56.066 Autos. In Europa dagegen musste der Stuttgarter Autobauer ein Minus von 4,1 Prozent auf 81.011 Einheiten verkraften. Großer Beliebtheit erfreuten sich SUVs. Hier verbuchte Mercedes weltweit ein Plus von 4,3 Prozent.

Die Marge Smart wies einen Absatzrückgang um knapp 5 Prozent aus. Mercedes Benz Cars inklusive Smart kam auf ein Plus von 1,9 Prozent mit 209.796 Autos.

June 06, 2018

