Diese Woche könnte sich die Branche rund um legal erwerbbares Cannabis im großen Stil für immer verändern. In Kanada stimmt der Senat am 7. Juni über die Bill C-45 ab, und man erwartet ein positives Resultat. Cannabis könnte also schon bald als Freizeitdroge dort zugelassen werden. Wenn das Gesetz in Kraft tritt, könnte der legale Verkauf von Cannabis bereits im August oder September beginnen. Was würde der Verkauf von Cannabis an Erwachsene für die kanadische Cannabis-Industrie bedeuten? Verschiedene Schätzungen gehen davon aus, dass die ohnehin schnell wachsende Branche um 5 Milliarden Dollar oder mehr wachsen wird. Dieses würde noch zu ...

