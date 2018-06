Von Christian Grimm

ESSEN (Dow Jones)--Im Streit um den Einstieg des finnischen Stromkonzerns Fortum bei dem Düsseldorfer Energieversorger Uniper bleibt Vorstandschef Klaus Schäfer hart. Auf der Hauptversammlung kündigte er vor Journalisten an, das entscheidende Wassergeschäft in Russland nicht verkaufen zu wollen. "Das ist eine Frage, sie sich bisher so nicht gestellt hat", sagte Schäfer. Es sei eine Aktivität, die sein Unternehmen schon sehr lange betreibe.

Wegen der Wasserversorgung in einer sibirischen Stadt erlauben die russischen Behörden den Finnen, maximal die Hälfte an Uniper zu erwerben. In Russland gehören Wasserwerke zu den strategischen Sektoren. Fortum-Chef Pekka Lundmark ist darüber schwer angefressen und wirft Schäfer vor, den Einstieg aktiv zu hintertreiben. Auch der aktivistische Investmentfonds Elliott will das Verhalten Schäfers nicht länger hinnehmen. Er hat deshalb im Vorfeld des Aktionärstreffens die Einsetzung eines Sonderprüfers beantragt, der das Verhalten des Uniper-Managements im Übernahmeprozess untersuchen soll. Elliott hält 8 Prozent an dem Energieerzeuger und könnte im Falle einer späteren Aufstockung durch Fortum auf einen besseren Preis hoffen. Einer Aufstockung steht aber bislang der Beschluss in Russland im Wege.

Fortum ist nicht mehr weit davon entfernt, sich die verbliebenen 47 Prozent an der Kraftwerkstochter von der Konzernmutter Eon für knapp 4 Milliarden Euro einzuverleiben. Im Herbst soll das Geschäft unter Dach und Fach gebracht werden. Schäfer hatte den Deal energisch bekämpft, sprach von einem feindlichen Vorstoß. In seiner Rede auf der Hauptversammlung machte er Fortum laut vorab verbreitetem Manuskript das Angebot, die "Grundlagen für eine konstruktive Zusammenarbeit zwischen Fortum und Uniper zu legen".

Er beharrte aber darauf, ein eigenständiges Unternehmen führen zu wollen. "Lassen Sie mich aber eines deutlich sagen: Das würde nichts an unserer Einstellung ändern, uns weiter für unseren Kurs der unternehmerischen Selbstständigkeit starkzumachen".

Bei dem Aktionärstreffen wird es auf die Entscheidung des Mutterkonzerns Eon ankommen. Die Essener dürften aber die Vertagung der Beschlüsse über Sonderprüfer und die Entlastung des Uniper-Vorstands beantragen. Eon würde sich damit die delikaten Fragen vom Hals schaffen. Sie müssten auf einer späteren Hauptversammlung behandelt werden, auf der Eon voraussichtlich nicht mehr vertreten wäre.

