Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HUGO BOSS-Aktienanalyse von "Der Aktionär": Martin Mrowka, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Modekonzerns HUGO BOSS AG (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF) unter die Lupe. Der Metzinger Modekonzern komme an der Börse allmählich wieder ins Laufen. Am Dienstag habe die HUGO BOSS-Aktie mit 79,12 Euro fast ein neues Jahreshoch erreicht. Folge nun ein gro. [mehr] aktiencheck.de KfW-ifo-Mittelstandsbarometer: Die Euphorie ist weg, Abwärtsrisiken nehmen zu Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung im deutschen Mittelstand hat sich im Mai erneut verschlechtert, so die KfW in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Neben dem protektionistischen Kurs der US-Regierung ziehen aktuell auch Nachrichten über die Formierung einer eurokritischen Regierung in Italien das Geschäftsklima weiter nach unten: Es lässt um einen Zähler auf 13,9 Saldenpunkte nach. Insbesondere die Geschäftserwartungen der Mittelständler sinken und liegen nach einem Rückgang von 1,4 Zählern bei nun 2,1 Saldenpunkten - und damit nur noch knapp über ihrem langfristigen Durchschnittswert. Die aktuelle Geschäftslage hält sich allerdings weiterhin auf einem au. [mehr] boerse-daily.de Airbus Group-Aktie bald dreistellig? Aktienanalyse Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Airbus Group-Aktie bald dreistellig? Aktienanalyse Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) könnte einen Großauftrag in Indien erhalten, so Stephan Feuerstein von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung. Unter der Berufung auf informierte Kreise habe die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, dass Vistara, eine Tochter von Singapore Airlines, den Kauf von bis zu 60 Maschinen des Mittelstreckenflugzeugs A320neo im . [mehr] Kolumnen mehr > Holger Steffen Nordex: Eine extrem negative Sicht Der Auftragseingang von Nordex kündigt eine Trendwende an, das zweite Halbjahr soll schon besser werden als die ersten sechs Monate. Die Analysten bleiben trotzdem sehr pessimistisch - resultiert daraus eine antizyklische Einstiegsgelegenheit? Der Umsatz (-24,8 Prozent) sowie der operative Ertrag vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (-60,9 Prozent) von Nordex im ersten Quartal dieses Jahres waren erwartet schwach. Doch die wichtigste Kennzahl war schon vorab bekannt gegeben worden und erfreulich ausgefallen: der Auftragseingang hat sich von dem schwachen Vorjahreswert um 174 Prozent auf 1.007 MW erhöht. Dank der schon im letzten Jahr eingetretenen Belebung wird bereits das zweite Halbjahr 2018 besser ausfallen als die . [mehr] Walter Kozubek Fresenius-Calls mit 91%-Chance bei Kursanstieg auf 72€ Mit einem Kursanstieg von bis zu 2,40 Prozent führte die Fresenius SE-Aktie (ISIN: DE0005785604) im frühen Handel des 6.6.18 die Gewinnerliste der DAX-Werte an. Nachdem der Aktienkurs innerhalb des kurzen Zeitraumes vom 18.5.18 bis zum 31.5.18 von 69,58 Euro auf bis zu 65,36 Euro um 6 Prozent nachgegeben hatte, konnte er sich danach wieder deutlich von diesem Kursniveau nach oben hin absetzen. Wenn die Fresenius-Aktie, die in den jüngsten Expertenanalysen mit Kurszielen von bis zu 83 Euro zum Kauf empfohlen wird, in Verlauf des kommenden Monats auf ihrem Weg zu den hoch gesteckten Kurszielen zumindest auf 72 Euro zulegen kann, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Renditen ermöglichen. Call-Optionsschein mit Basispreis bei 69 E. [mehr] Lanxess - Top-Formation vollendet? Die Aktie des Spezialchemie-Konzerns Lanxess mit Sitz in Köln, Bundesland Nordrhein-Westfalen, vollendet wohl gerade eine Top-Formation in der Short-Zone des ewig langen Seitwärtskanals. Dieser Seitwärtskanal bietet hervorragende Tradingmöglichkeiten! Aktuell bietet sich eine Short-Chance! Vor dem Hintergrund eines schwächer erwarteten Gesamtmarkts dürfte auch Lanxess weiter nachgeben. Das Kursziel für eine neue Abwärtsbewegung könnte das noch offene Gap im Bereich von 62,80 Euro sein (siehe Chart). Gaps werden in über 90% aller Fälle wieder geschlossen. Der Titel ist short einzustufen! Trading-Strategie: 1. Short-Position um 68,80/70,00 Euro möglic. [mehr] Analysen / Aktien mehr > Aktien Global

Den vollständigen Artikel lesen ...