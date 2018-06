Baierbrunn (ots) -



Eltern sollten mit ihren kleinen Kindern möglichst schon am Abend die Kleidung für den nächsten Tag heraussuchen, um Streit am Morgen zu vermeiden. Denn Zeitdruck führt morgens schnell zu Konflikten - der Stress der Eltern überträgt sich auf die Kinder, die häufig mit Trotz und Wut reagieren. Andreas Engel, Erziehungsberater bei der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung e.V., rät im Apothekenmagazin "Baby und Familie", das Outfit für den nächsten Tag in Ruhe mit dem Kind zu besprechen und am besten schon am Abend im Bad bereitzulegen: Das spart am Morgen Wege und lenkt die Aufmerksamkeit des Kindes nicht unnötig ab. Passen Eltern "ein paar Abläufe an, lassen sich einige Stressoren für die Kinder ausschalten oder wenigstens abschwächen", sagt Prof. Fabienne Becker-Stoll, Leiterin des Staatsinstituts für Frühpädagogik in München. Bei Trotzanfällen des Kindes sollten Eltern keinen Druck ausüben, sondern Verständnis zeigen. "Reagiert ein Kind trotzig und wird wütend, befindet es sich in einem emotionalen Ausnahmezustand und braucht liebevolle Zuwendung, um die starken Gefühle zu verarbeiten", erläutert Becker-Stoll.



