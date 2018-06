Die Ausschüsse für Haushalt und Öffentliche Unternehmen empfehlen nun den Verkauf der HSH Nordbank. Jetzt muss noch das Landesparlament zustimmen.

Das Landesparlament in Hamburg stimmt am 13. Juni über den Verkauf der HSH Nordbank an Finanzinvestoren ab. Die Ausschüsse für Haushalt und Öffentliche Unternehmen hätten bei einer gemeinsamen Sitzung am Dienstagabend mit breiter Mehrheit beschlossen, die Privatisierung der Bank zu empfehlen, sagte ein Sprecher der Hamburger Finanzbehörde ...

