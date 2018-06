Unterföhring (ots) - Unterföhring, 6. Juni 2018. Staffelbestwert! "Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur" punktete am Dienstagabend bei kabel eins mit sehr guten 6,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern. Auf Kuba und in der Dominikanischen Republik deckte Peter Giesel besonders dreiste Touristenmaschen auf.



Ebenfalls erfolgreich zeigte sich im Anschluss das "K1 Magazin" mit einem Marktanteil von 6,7 Prozent (Z. 14-49 J.). Auch der Tagesmarktanteil von kabel eins überzeugt: Er lag bei starken 5,4 Prozent (Z. 14-49 J.).



Nächsten Dienstag um 20:15 Uhr bei kabel eins macht sich Peter Giesel auf nach Portugal und die kanarischen Inseln Teneriffa sowie Gran Canaria. Vor allem sein Städtetrip nach Lissabon wird ein teures Vergnügen...



* Basis: Marktstandard TV Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt: 06.06.2018 (vorläufig gewichtet)



