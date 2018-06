Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Wal-Mart-Aktienanalyse von Aktienanalystin Laura Cherdron von Independent Research: Laura Cherdron, Aktienanalystin von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Analgevotum für die Aktie des US-Einzelhändlers Wal-Mart Stores Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, NYSE-Symbol: WMT). Das Unternehmen habe am 04.06. bekannt gegeben, rund 80% seines Brasilien-Geschäfts (2017/18 (31.01.): 471 Geschäfte, Umsatz: 7,68 Mrd. USD) an den Private Equity-Inves. [mehr] Der Aktionär Royal Dutch Shell-Aktie: Société Générale streicht Kaufempfehlung - Was tun? Aktienanalyse Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär": Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe. Die Experten der französischen Großbank Société Générale hätten den Ölmarkt und die Aktien der weltgrößten Energiekonze. [mehr] GAM Aktien in Emerging Markets: Positiver Ausblick trotz Protektionismus Berlin (www.aktiencheck.de) - Schwellenländer (Emerging Markets/EM) werden oftmals als eine homogene Gruppe von Ländern angesehen, so Tim Love, Investment Director bei GAM Investments. Was für ein Land schlecht sei, müsse auch für alle anderen negative Folgen haben. Allerdings sei dies nicht mehr der Fall - falls es überhaupt je so gewesen sei. Denn aus historischer Sicht habe es immer geografische und kulturelle Unterschiede gegeben, und auch die wirtschaftliche Entwicklung der Schwellenländer sei unterschiedlich verlaufen. "Ebenso unterschiedlich fällt die Reaktion auf die zunehmenden protektionistischen Maßnahmen der USA aus", erläutere Love. Protektionismus könne zwar Volkswirtschaften, in denen der Handel einen hohen Anteil am Bru. [mehr] Kolumnen mehr > Frank Sterzbach GEA: Viel Luft nach oben? Kann die Aktie von GEA nun wieder den Vorwärtsgang einlegen? Zumindest notiert der MDAX-Titel aktuell in der Nähe einer potenziellen Haltemarke. Für risikobereite Anleger stellen wir einen Mini Future Long auf die Aktie von GEA vor. GEA aus Düsseldorf sieht sich selbst als einer der größten Anbieter von Prozesstechnik für die Nahrungsmittel-Industrie. Der Konzern generiert mehr als 70 Prozent seines Umsatzes aus dieser langfristig wachsenden, weil auch weniger konjunkturanfälligen Branche. Beispiel: Nach Informationen des Unternehmens läuft ungefähr ein Viertel der verarbeiteten Milch durch Anlagen von GEA. Zum 31. Dezember 2017 beschäftigte das Unterne. [mehr] Redaktion boerse-frankfurt.de ETFs: US-Unternehmen erste Wahl ETF-Anleger setzen mehrheitlich auf weiter steigende Kurse nordamerikanischer Aktien, Investments in italienische, britische und Schweizer Unternehmen verkaufen sie dagegen. 5. Juni 2018. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Vor dem Hintergrund der unübersichtlichen Regierungsbildung in Italien und einer damit einhergehenden wachsenden Risikoscheu unter Anlegern verbuchen Händler ansehnliche Umsätze mit börsengehandelten Indexfonds. "Rund 38.000 ETF-Trades in einer Woche mit gefühlt zwei heimischen Feiertagen plus einem Bank Holiday in Großbritannien sind ausgesprochen stark", beschreibt Andreas Bartels von der Commerzbank. Auch die dahinterstehenden Volumina stimmten. Das m. [mehr] Holger Steffen Nordex: Eine extrem negative Sicht Der Auftragseingang von Nordex kündigt eine Trendwende an, das zweite Halbjahr soll schon besser werden als die ersten sechs Monate. Die Analysten bleiben trotzdem sehr pessimistisch - resultiert daraus eine antizyklische Einstiegsgelegenheit? Der Umsatz (-24,8 Prozent) sowie der operative Ertrag vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (-60,9 Prozent) von Nordex im ersten Quartal dieses Jahres waren erwartet schwach. Doch die wichtigste Kennzahl war schon vorab bekannt gegeben worden und erfreulich ausgefallen: der Auftragseingang hat sich von dem schwachen Vorjahreswert um 174 Prozent auf 1.007 MW erhöht. Dank der schon im letzten Jahr eingetretenen Belebung wird bereits das zweite Halbjahr 2018 besser ausfallen als die . [mehr] Analysen / Aktien mehr > Aktien Global

