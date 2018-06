Die deutsche Fluggesellschaft Deutsche Lufthansa AG hat ihren Aktionären erneut ein Angebot über den Erhalt von Aktien in Höhe der Dividende von 0,80 Euro unterbreitet. 21% der Inhaber zogen diese Variante vor, die ungefähr 100 Millionen Aktien halten. Sie verzichteten also auf eine Barauszahlung. Neue Aktien werden Mitte Juni zugelassen

Die neuen Aktien müssen in Form einer Kapitalerhöhung in das Handelsregister eingetragen werden. Am 11. Juni 2018 werden diese Aktien dann voraussichtlich ... (Benjamin Fitzgerald)

