Dieser Beitrag betrachtet als Beispiel eine elektrische Anlage mit 100 Stromkreisen. Der Einfachheit halber gehen wir davon aus, dass in jedem Stromkreis ein Differenzstrom von 1?mA fließt. Beträgt der gesamte Differenzstrom dann gleich 100?mA? Gemessen wird dieser Wert sicherlich nicht. Hier geht es um zwei grundsätzlich voneinander unabhängige Themen:

Messung von Einzelableitströmen und Ermitteln des Gesamtableitstromes

Maximal zulässige Ströme in Schutzleitern.

Im Weiteren gehen wir davon aus, dass es sich bei der elektrischen Anlage um eine Schaltanlage handelt, an der 100 Verbraucherstromkreise angeschlossen sind. Nun könnte die mit der Messung beauftragte Elektrofachkraft auf die Idee kommen, dass sie - nachdem sie in jedem der 100 Stromkreise 1?mA Differenzstrom mit einer Leckstromzange (ein Messgerät mit sehr kleinem Strommessbereich) gemessen hat - aus den Einzelmesswerten den gesamten Summenableitstrom zu 100?mA errechnen kann.

Komplexe Effektivwertzeiger

Zunächst wollen wir mal einen Blick auf das gewählte Messverfahren und den zuvor »abgeleiteten« Summenableitstrom werfen. Als Messverfahren in jedem Stromkreis haben wir in unserem Fall die sogenannte Differenzstrommessung gewählt. Dies bedeutet, wir messen die Ströme in allen Außenleitern und dem Neutralleiter gemeinsam. Die Summe dieser Ströme müsste den gemessenen Wert 0?A ergeben, wenn keine Ströme (Leckströme) über den nicht in die Messung einbezogenen Schutzleiter fließen.

Hieraus folgt, dass der angezeigte Strom dem Strom über den Schutzleiter und weitere Erdungspfade entspricht. Bild?1 zeigt den prinzipiellen Aufbau. Ist das aber tatsächlich so? Betrachten wir uns den gesamten Aufbau genauer.

In dem Ring, der aus einem »magnetisch leitenden« Material bestehen muss, summieren sich die magnetischen Felder, welche von den jeweiligen Strömen in den Leitern erregt werden. Die Leiterströme sind im Idealfall alle sinusförmige Wechselströme, also zeitlich veränderliche Größen. Wir beschreiben diese anhand ihrer Effektivwerte. Da sowohl die Ströme als auch die Spannungen, ein verkettetes System bilden, haben sie eine Abhängigkeit der räumlichen Lage zueinander, welche wir durch einen Phasenwinkel ausdrücken (nicht zu verwechseln mit der Phasenverschiebung ...

