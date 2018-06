FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BERENBERG INITIATES HUNTSWORTH WITH 'BUY' - TARGET 135 PENCE - BERENBERG RAISES UDG HEALTHCARE PRICE TARGET TO 850 (815) PENCE - 'HOLD' - CREDIT SUISSE CUTS HAMMERSON TO 'UNDERPERFORM' ('NEUTRAL') - TARGET 540 (545) P - CREDIT SUISSE RAISES CAPITAL & COUNTIES TARGET TO 335 (315) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES GREAT PORTLAND TARGET TO 830 (738) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES INTU PROPERTIES TARGET TO 215 (190) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES TATE & LYLE PRICE TARGET TO 700 (670) PENCE - 'NEUTRAL' - CS CUTS BRITISH LAND TO 'UNDERPERFORM' ('NEUTRAL') - TARGET 695 (710) PENCE - CS RAISES SHAFTESBURY TO 'NEUTRAL' ('UNDERPERFORM') - TARGET 1015 (860) PENCE - GOLDMAN RAISES CONVATEC PRICE TARGET TO 255 (230) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 1430 (1310) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 220 (230) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN RAISES CENTRICA TO 'OVERWEIGHT' ('NEUTRAL') - TARGET 180 (150) PENCE - KEPLER CHEUVREUX INITIATES RENEWI WITH 'BUY' - TARGET 99 PENCE - LIBERUM CUTS STAGECOACH TO 'HOLD' ('BUY') - MORGAN STANLEY RAISES INFORMA PRICE TARGET TO 850 (770) PENCE - 'OVERWEIGHT' - PEEL HUNT CUTS WORKSPACE GROUP TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 1150 PENCE - PEEL HUNT INITIATES FOOTASYLUM WITH 'HOLD' - TARGET 190 PENCE - PEEL HUNT RAISES OXFORD BIOMEDICA PRICE TARGET TO 1010 (780) PENCE - 'BUY' - RBC CUTS DIXONS CARPHONE PRICE TARGET TO 220 (250) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/SOCGEN CUTS SHELL B TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 2900 (2750) PENCE - RPT/SOCGEN RAISES BP PRICE TARGET TO 650 (615) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS MEDICLINIC INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 655 (680) PENCE - 'NEUTRAL'



- JPMORGAN RAISES AUTO TRADER GROUP TARGET TO 328 (323) PENCE - 'UNDERWEIGHT'



