Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Unibail-Rodamco-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research: Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, stellt per 06.06.2018 die Coverage der Aktie von Unibail-Rodamco (ISIN: FR0000124711, WKN: 863733, Ticker-Symbol UBL, Nasdaq OTC-Symbol: UNBLF) ein. Durch die erfolgte Übernahme von Westfield durch Unibail-Rodamco sei die Unibail-Rodamco-Aktie delisted worden. Im Rahmen der letzten Finanzanalyse vom 02.05.2018 habe das Vot. [mehr] BNP Paribas Munich Re-Aktie: Abgaben bis 170,50 bzw. 169,50 EUR möglich - Chartanalyse Paris (www.aktiencheck.de) - Munich Re-Aktie: Abgaben bis 170,50 bzw. 169,50 EUR möglich - Chartanalyse Die Aktie der Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) kletterte am 24. April auf das aktuelle Jahreshoch bei 200,30 EUR, konnte sich damals aber nicht über dem alten Hoch etablieren und geriet deutlich unter Druck, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht. Am 29. Mai sei der Wert unter seinen Aufwärtstrend seit Sommer . [mehr] Independent Research Wal-Mart-Aktie: Verkauf eines Großteils des Brasilien-Geschäfts - Aktienanalyse Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Wal-Mart-Aktienanalyse von Aktienanalystin Laura Cherdron von Independent Research: Laura Cherdron, Aktienanalystin von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Analgevotum für die Aktie des US-Einzelhändlers Wal-Mart Stores Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, NYSE-Symbol: WMT). Das Unternehmen habe am 04.06. bekannt gegeben, rund 80% seines Brasilien-Geschäfts (2017/18 (31.01.): 471 Geschäfte, Umsatz: 7,68 Mrd. USD) an den Private Equity-Inves. [mehr] Kolumnen mehr > Stefan Hofmann Amazon: Einfach nicht aufzuhalten! Die Erfolgsgeschichte geht immer weiter! Am vergangenen Freitag konnte der amerikanische Onlinehändler (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) das alte Allzeithoch bei 1638,10 US Dollar knacken. In dieser Handelswoche kommt es dann aufgrund dieses Signals zu weiteren Zukäufen, welche die Aktie jetzt bereits an die 1700 USD Marke hieven. Am gestrigen Dienstag ging Amazon am US-Markt bei 1696,35 USD aus dem Handel. Der Trend zeigt weiterhin klar aufwärts, weshalb wir (noch immer) kein Stück aus der Hand geben würden. Amazon Tageschart Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatu. [mehr] Sven Weisenhaus Warum die Aktienmärkte noch nicht vom Kurs abgebracht werden Die politischen Entwicklungen in Italien und Spanien sowie der Handelsstreit mit den USA belasten den Nasdaq100 wie auch den DAX kaum. Damit war auch zu rechnen. Bereits in derBörse-Intern vom 8. Maierläuterte ich, dass vom geopolitischen Geschehen (Syrien, Iran-Deal, Handelskonflikt, etc.) nur eine relativ geringe und immer nur kurzfristige Gefahr für die Aktienkurse ausgeht. Das selbe trifft natürlich auch auf die Regierungsbildung in Italien und Spanien zu. Werfen wir dazu einen Blick auf den folgenden 5-Minuten-Chart des DAX aus unserem Börsendienst "Target-Trend-Spezial". Hier sieht man, wie der DAX in relativ engen Bahnen um eine Parallellinie (gelber Pfeil) pendelte. Mit Ausnahme eines kurzen Ausbruchs nach unten, der sic. [mehr] Frank Sterzbach GEA: Viel Luft nach oben? Kann die Aktie von GEA nun wieder den Vorwärtsgang einlegen? Zumindest notiert der MDAX-Titel aktuell in der Nähe einer potenziellen Haltemarke. Für risikobereite Anleger stellen wir einen Mini Future Long auf die Aktie von GEA vor. GEA aus Düsseldorf sieht sich selbst als einer der größten Anbieter von Prozesstechnik für die Nahrungsmittel-Industrie. Der Konzern generiert mehr als 70 Prozent seines Umsatzes aus dieser langfristig wachsenden, weil auch weniger konjunkturanfälligen Branche. Beispiel: Nach Informationen des Unternehmens läuft ungefähr ein Viertel der verarbeiteten Milch durch Anlagen von GEA. Zum 31. Dezember 2017 beschäftigte das Unterne. [mehr] Analysen / Aktien mehr > Aktien Global

