Berlin (ots) - Am 7. Juni 2018 findet das ESMT Annual Forum unter dem Titel "Technology - Managing the Future" an der ESMT Berlin statt. Auf der eintägigen Konferenz diskutieren internationale Vertreter aus Wirtschaft und Wissenschaft über die Chancen und Herausforderungen des Einsatzes neuer Technologien in Unternehmen. Zu den Referenten gehören Peter Altmaier, Bundesminister für Wirtschaft und Energie, Jack Cheng, Gründer und Chief Executive Officer, NIO und XPT, Baba Kalyani, Managing Director, Bharat Forge Limited, Carsten Spohr, Vorstandsvorsitzender, Deutsche Lufthansa AG und Dr. Dieter Zetsche, Vorstandsvorsitzender, Daimler AG.



Hochrangig besetzte Panels umfassen die Themen "Bringing Technology to Market" sowie "Driving Innovation with Data Analytics". In einstündigen Breakout Sessions werden zudem Themen wie Blockchain und datenbankgestützte Optimierung von Geschäftsmodellen behandelt.



Das ESMT Annual Forum wird jedes Jahr von über 400 internationalen Teilnehmern besucht. Neben Top-Managern namhafter Wirtschaftskonzernen nehmen auch internationale Wissenschaftler, politische Entscheidungsträger sowie Lehrpersonal und Studierende der ESMT Berlin teil.



Über die ESMT Berlin



Die ESMT Berlin ist eine internationale, forschungsorientierte Wirtschaftshochschule (Business School), die von 25 führenden globalen Unternehmen und Verbänden gegründet wurde. Sie bietet englischsprachige Vollzeit- und berufsbegleitende Executive MBA-Studiengänge, einen Master in Management-Studiengang sowie Managementweiterbildung auf Englisch und Deutsch an. Die ESMT konzentriert sich auf drei Schwerpunkte: Leadership, Innovation und Analytics. Die Professoren der ESMT veröffentlichen in führenden wissenschaftlichen Zeitschriften. Zusätzlich stellt unsere Hochschule eine interdisziplinäre Plattform für Politik, Wirtschaft und Wissenschaft dar. Der Hauptsitz befindet sich in Berlin mit einer Niederlassung in Schanghai, China. Die ESMT ist eine staatlich anerkannte, private wissenschaftliche Hochschule mit Promotionsrecht und ist von AACSB, AMBA, EQUIS und FIBAA akkreditiert.



