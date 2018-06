Nach turbulentem Frühjahr droht Deutschlands größtem Geldhaus neues Ungemach: Die Ergebnisse des neuen US-Stresstests sollen noch im Juni bekannt werden und könnten schlecht aussehen für die Deutsche Bank.

Hastiger Chefwechsel, Massenentlassungen, Abschied von globalen Ambitionen, Ratingherabstufung und das US-Geschäft nach Meinung der Notenbank in Washington "in einem schwierigen Zustand": Bei der Deutschen Bank wünschen sich nach dem turbulenten Frühling wahrscheinlich die allermeisten Mitarbeiter - von Bank-Chef Christian Sewing bis zum Auszubildenden - nichts sehnlicher als Ruhe. Doch dem einstigen Vorzeigeinstitut droht schon bald neues Ungemach: Noch in diesem Monat wird die Veröffentlichtung der Ergebnisse des Stresstests der Federal Reserve erwartet, dem sich die in den USA aktiven Banken seit der Finanzkrise 2008/09 regelmäßig unterziehen müssen.

Es könnte schwierig werden für eine Bank, deren US-Geschäft schon auf der Liste der Problemfälle der Fed steht, bei diesem Stresstest nicht durchzufallen, mutmaßt eine Person mit Kenntnis des Tests, die nicht namentlich genannt werden will. Bei der Prüfung stehen nämlich just jene Themen im Mittelpunkt, bei denen die Fed die Deutsche Bank ohnehin kritisch sieht: Kapital, Liquidität ...

Den vollständigen Artikel lesen ...