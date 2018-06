Die Automobilindustrie, die deutsche zuvorderst, fährt derzeit augenscheinlich in ruppigem Gelände. Öffentliche Auftritte bereiten da nicht nur Vergnügen. Vielleicht auch deshalb mochte bei der 39. Auflage des Wiener Motorensymposiums ganz entgegen sonstiger Gewohnheit kein Unternehmenslenker aus der Branche die Eröffnungssektion mitgestalten. Hochgeschreckt durch zwei Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts, wonach Fahrverbote zum Zwecke der Luftreinhaltung in Düsseldorf und Stuttgart grundsätzlich statthaft sind, nahmen die Veranstalter stattdessen zum ersten Mal einen fachfremden Vortrag ins Programm: Prof. Dr. Klaus Gärditz, stellvertretender Richter am Verfassungsgerichtshof von Nordrhein-Westfalen, referierte ...

