Hamburg (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Millennium International Management LP hat Shortposition in Deutsche EuroShop-Aktien erhöht: Die Hedgefonds-Manager von Millennium International Management LP haben ihr Short-Engagement in den Aktien des Shoppingcenter-Investors Deutsche EuroShop (ISIN: DE0007480204, WKN: 748020, Ticker-Symbol: DEQ, NASDAQ OTC-Symbol: DUSCF) ein Stück weit aufgestockt. Die Leerverkäufer von Millennium International Management LP haben am 30.05.2018 ihre Netto-Leerverkaufsposi. [mehr] Deutsche Bank EUR/JPY hat sich ein wenig befestigt Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Zwar äußerte sich der stellvertretende Chef der Bank von Japan gestern in der Frühe darüber, auf welche Weise die Zentralbank ihre Politik des leichten Geldes beenden könne, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe "MÄRKTE am Morgen" Aber es sei dem als Zinstaube bekannten Masazumi Wakatabe vermutlich nicht darum gegangen, wann, sondern ob und wie Bank auf Japan ihre Anleihekäufe möglichst geräuschlos zurückfahren könne. Wenig Überraschendes also, mögen s. [mehr] aktiencheck.de GEA Group-Aktie: Rückzug von Leerverkäufer Marshall Wace - Aktiennews Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Marshall Wace senkt Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der GEA Group AG spürbar: Die Leerverkäufer des Hedgefonds Marshall Wace LLP befinden sich auf dem Rückzug aus ihrem Short-Engagement in den Aktien des Anlagenbauers GEA Group AG (ISIN: DE0006602006, WKN: 660200, Ticker-Symbol: G1A, Nasdaq OTC-Symbol: GEAGF). Der von Ian Wace und Paul Marshall gegründete Londoner Hedgefonds Marshall Wace LLP hat am 29.05.2018 seine Shortposition von 1,2. [mehr] Kolumnen mehr > Björn Junker American Helium erwirbt weiteres, fortgeschrittenes Explorationsprojekt GOLDINVEST.de hatte erst vor Kurzem darüber berichtet, dass sich bei der kanadischen American Helium (TSX-V AHE / FRA 43UB), der ehemaligen Bruin Point Helium, die Räder nun schneller drehen. Das Unternehmen hatte die Akquisition neuer Heliumprojekte gemeldet, die den Zeitraum bis zum möglichen Produktionsbeginn potenziell erheblich verkürzen könnten. Und so geht es nun weiter!Denn American Helium teilte heute mit, dass man eine Vereinbarung mit Holbrook Basin Energy aus Colorado eine Vereinbarung zur Durchführung von Explorationsbohrungen auf einem wie es scheint äußert vielversprechenden Projektgebiet in Arizona durchzuführen.Dieses befindet sich im sogenannten Four Corners-Bereich, in dem sich die US-Bundesstaaten Utah, Colo. [mehr] Stefan Hofmann Amazon: Einfach nicht aufzuhalten! Die Erfolgsgeschichte geht immer weiter! Am vergangenen Freitag konnte der amerikanische Onlinehändler (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) das alte Allzeithoch bei 1638,10 US Dollar knacken. In dieser Handelswoche kommt es dann aufgrund dieses Signals zu weiteren Zukäufen, welche die Aktie jetzt bereits an die 1700 USD Marke hieven. Am gestrigen Dienstag ging Amazon am US-Markt bei 1696,35 USD aus dem Handel. Der Trend zeigt weiterhin klar aufwärts, weshalb wir (noch immer) kein Stück aus der Hand geben würden. Amazon Tageschart Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatu. [mehr] Sven Weisenhaus Warum die Aktienmärkte noch nicht vom Kurs abgebracht werden Die politischen Entwicklungen in Italien und Spanien sowie der Handelsstreit mit den USA belasten den Nasdaq100 wie auch den DAX kaum. Damit war auch zu rechnen. Bereits in derBörse-Intern vom 8. Maierläuterte ich, dass vom geopolitischen Geschehen (Syrien, Iran-Deal, Handelskonflikt, etc.) nur eine relativ geringe und immer nur kurzfristige Gefahr für die Aktienkurse ausgeht. Das selbe trifft natürlich auch auf die Regierungsbildung in Italien und Spanien zu. Werfen wir dazu einen Blick auf den folgenden 5-Minuten-Chart des DAX aus unserem Börsendienst "Target-Trend-Spezial". Hier sieht man, wie der DAX in relativ engen Bahnen um eine Parallellinie (gelber Pfeil) pendelte. Mit Ausnahme eines kurzen Ausbruchs nach unten, der sic. [mehr] Analysen / Aktien mehr > Aktien Global

Den vollständigen Artikel lesen ...