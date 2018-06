Handelsdaten aus USA & Kanada aufgrund aktueller Handelsspannungen im Fokus API signalisiert Abbau der Öl-Lagerbestände, Ölpreise erholen sich Reden von EZB- und BoE-Notenbankern interessant

Zusammenfassung:Bei einem Blick in den Wirtschaftskalender fällt auf, dass der heutige Handelstag vor allem für Rohstoffe und dazugehörige Währungen interessant sein könnte. Darüber hinaus sollte in Anbetracht der EZB-Sitzung nächste Woche den Reden der EZB-Notenbankern Aufmerksamkeit geschenkt werden. 9:15 Uhr | Schweiz, Verbraucherpreisindex: Im Falle der schweizer Wirtschaft ist die Inflation eine Nebensache, da die Zentralbank hartnäckig dovisch bleibt und niemand erwartet, dass sich dies in absehbarer Zeit ändern wird. Angesichts des Preisdrucks in anderen Ländern lohnt es sich jedoch die neuen Inflationsdaten zu betrachten. Für Mai wird ein Anstieg von 0,8% auf 0,9% im Jahresvergleich erwartet. 14:30 Uhr | USA und Kanada, Handelsdaten: Der G7-Gipfel findet an diesem Wochenende in Québec statt und es wird ...

