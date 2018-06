BERLIN (Dow Jones)--Das Bundesfinanzministerium hat Meldungen zurückgewiesen, nach denen Finanzminister Olaf Scholz (SPD) und sein Haus eine Integration des Solidaritätszuschlages für die oberen 10 Prozent der Einkommen in die Einkommensteuer plant. "Im Bundesministerium der Finanzen gibt es solche Pläne nicht", erklärte Ministeriumssprecherin Jeanette Schwamberger dazu. "Wir halten uns strikt an den Koalitionsvertrag, der für diese Legislaturperiode vorsieht, den Soli von 2021 an für 90 Prozent der heute Steuerpflichtigen abzuschaffen."

Unter anderem hatte die Bild-Zeitung geschrieben, Scholz und seine Beamten planten den Umbau des verbleibenden Soli zu einer Art neuer "Reichensteuer". Damit müssten die Bezieher von Einkommen über rund 70.000 Euro jährlich den Zuschlag auch nach einer Abschaffung weiterzahlen. Der Zuschlag dürfe "nicht zur Debatte über Steuererhöhungs-Fantasien werden", forderte aber der Ost-Beauftragte der Bundesregierung, Christian Hirte (CDU), in dem Blatt. "Wir bleiben dabei, wir wollen den Soli komplett und ersatzlos abschaffen", sagte Unions-Fraktionsvize Ralph Brinkhaus (CDU).

