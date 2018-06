Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Tate & Lyle nach Zahlen von 670 auf 700 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Er habe seine Gewinnschätzung (EPS) für 2019 um 12 Prozent erhöht, nachdem der Zuckerproduzent eine überraschend niedrige Steuerquote in Aussicht gestellt habe, schrieb Analyst Alan Erskine in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./gl/fba Datum der Analyse: 06.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0011 2018-06-06/11:49

ISIN: GB0008754136