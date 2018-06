Berlin (ots) - Als Kapitän führte er Deutschland 1990 zum dritten WM-Titel, bei der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland wird er Experte für BILD: Ab Mittwoch, 13. Juni 2018, berichtet Lothar Matthäus in seiner täglichen Kolumne "Mein WM-Urteil" aus Russland. Meinungsstark und immer auf den Punkt bewertet Lothar Matthäus das Spielgeschehen auf dem Rasen.



So rekordträchtig wie seine Auftritte als Kapitän der Fußballnationalmannschaft ist auch seine Rolle als Experte für das gesamte Kompetenzcenter SPORT der BILD-Gruppe: "Mein WM-Urteil" erscheint in BILD, BILD am SONNTAG, SPORT BILD, FUSSBALL BILD sowie auf SPORTBILD.de und BILD.de sowie mobil in der SPORT BILD App.



Lothar Matthäus: "Ich freue mich sehr, die Weltmeisterschaft für BILD und SPORT BILD intensiv zu begleiten und die Spiele zu analysieren. Die Leser von 'Mein Urteil' können täglich eine klare Meinung erwarten."



Matthias Brügelmann, Chefredakteur SPORT der BILD-Gruppe: "Lothar Matthäus hat eine klare Meinung, genau wie BILD. Sein WM-Urteil zählt!"



Bei BILD und SPORT BILD erhalten die Leser in Print wie Digital einen umfassenden Überblick und Analyse des WM-Geschehens. Insgesamt 14 Sportreporter berichten vor Ort täglich aus den FIFA WM-Stadien Russlands übergreifend für alle Titel und Plattformen der BILD-Gruppe.



