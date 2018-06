Hamburg (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer AEW Global Advisors (Europe) Limited hat Shortposition in Deutsche EuroShop-Aktien moderat ausgebaut: Die Leerverkäufer von AEW Global Advisors (Europe) Limited haben ihr Short-Engagement in den Aktien des Shoppingcenter-Investors Deutsche EuroShop (ISIN: DE0007480204, WKN: 748020, Ticker-Symbol: DEQ, NASDAQ OTC-Symbol: DUSCF) etwas angehoben. Die Finanzprofis von AEW Global Advisors (Europe) Limited mit Sitz in London, England, haben am 04.06.2018 ihr. [mehr] Bank Vontobel Europe AG Wirecard-Aktie: Kooperationen mit Orange, Alipay, WeChat, Garmin und Visa - Aktienanalyse München (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktie: Kooperationen mit Orange, Alipay, WeChat, Garmin und Visa - Aktienanalyse Der Zahlungsabwicklungs- und Mobile-Payment-Anbieter Wirecard (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist der Börsenstar der vergangenen Monate: Allein in diesem Jahr hat der Aktienkurs gut 50% zugelegt, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung. An der Börse sei Wirecard mittlerweile mehr als EUR 17 Mrd. wert und lieg. [mehr] aktiencheck.de Deutsche EuroShop-Aktie: Leerverkäufer Millennium International Management hat Short-Engagement erhöht - Aktiennews Hamburg (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Millennium International Management LP hat Shortposition in Deutsche EuroShop-Aktien erhöht: Die Hedgefonds-Manager von Millennium International Management LP haben ihr Short-Engagement in den Aktien des Shoppingcenter-Investors Deutsche EuroShop (ISIN: DE0007480204, WKN: 748020, Ticker-Symbol: DEQ, NASDAQ OTC-Symbol: DUSCF) ein Stück weit aufgestockt. Die Leerverkäufer von Millennium International Management LP haben am 30.05.2018 ihre Netto-Leerverkaufsposi. [mehr] Kolumnen mehr > Feingold-Research Inflation - Anleger durch politische Turbulenzen abgelenkt Die Unruhe der vergangenen Woche an den Kapitalmärkten lässt sich nicht bestreiten. Ebenso wenig die Gründe dafür - Spanien, Italien und die USA sorgten für einige Turbulenzen. Jedoch gingen dabei einige wichtige Themen, wie die gestiegene Inflationsrate, dabei unter. Der Großteil der Anleger konzentrierte sich auf die genannten Unsicherheiten am Markt, während eine Steigerung der Inflation auf 1,9 Prozent bekanntgegeben wurde. Für weitere stürmische Zeiten, empfehlen wir den DAX Reverse-BonusGD8J9F. Offensiver ist der DAX-PutTR1NZW… Kennen Sie schon unseren Krypto-Blog? Dort lesen Sie spannende Artikel rund um Bitcoin und Co, wie beispielsweise den aktuellen Artikel "IOTA, Bitcoin C. [mehr] Björn Junker American Helium erwirbt weiteres, fortgeschrittenes Explorationsprojekt GOLDINVEST.de hatte erst vor Kurzem darüber berichtet, dass sich bei der kanadischen American Helium (TSX-V AHE / FRA 43UB), der ehemaligen Bruin Point Helium, die Räder nun schneller drehen. Das Unternehmen hatte die Akquisition neuer Heliumprojekte gemeldet, die den Zeitraum bis zum möglichen Produktionsbeginn potenziell erheblich verkürzen könnten. Und so geht es nun weiter!Denn American Helium teilte heute mit, dass man eine Vereinbarung mit Holbrook Basin Energy aus Colorado eine Vereinbarung zur Durchführung von Explorationsbohrungen auf einem wie es scheint äußert vielversprechenden Projektgebiet in Arizona durchzuführen.Dieses befindet sich im sogenannten Four Corners-Bereich, in dem sich die US-Bundesstaaten Utah, Colo. [mehr] Stefan Hofmann Amazon: Einfach nicht aufzuhalten! Die Erfolgsgeschichte geht immer weiter! Am vergangenen Freitag konnte der amerikanische Onlinehändler (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) das alte Allzeithoch bei 1638,10 US Dollar knacken. In dieser Handelswoche kommt es dann aufgrund dieses Signals zu weiteren Zukäufen, welche die Aktie jetzt bereits an die 1700 USD Marke hieven. Am gestrigen Dienstag ging Amazon am US-Markt bei 1696,35 USD aus dem Handel. Der Trend zeigt weiterhin klar aufwärts, weshalb wir (noch immer) kein Stück aus der Hand geben würden. Amazon Tageschart Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatu. [mehr] Analysen / Aktien mehr > Aktien Global

