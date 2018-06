Berlin (ots) - Das ARD-Mittagsmagazin überträgt heute live ab 13 Uhr den Start von Alexander Gerst ins All.



Zu Gast im Studio in Berlin ist Alexander Nitsch von der Europäischen Weltraumorganisation ESA. Nitsch war bei der ersten Mission von Gerst sein Vorgesetzter auf dem Boden und wird auch davon erzählen. Live aus Baikonur berichtet ARD-Korrespondent Demian von Osten.



Der Start von Alexander Gerst ist auch auf www.mittagsmagazin.de live zu sehen. In einem facebook live des ARD-Mittagsmagazins können Zuschauer im Netz über die Mission "Horizons" diskutieren.



