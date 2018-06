München (ots) - Bewerbungscountdown für DRIVE-E-Akademie und DRIVE-E-Studienpreise läuft



Noch bis zum 15. Juni können sich engagierte Studierende und NachwuchswissenschaftlerInnen deutscher Hochschulen für das diesjährige DRIVE-E-Programm bewerben. DRIVE-E ist eine gemeinsame Initiative des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) und der FraunhoferGesellschaft zur Nachwuchsförderung in der Elektromobilität und findet in diesem Jahr bereits zum neunten Mal statt.



Praktische Einblicke in die Zukunft der Elektromobilität



Die DRIVE-E-Akademie bietet 50 ausgewählten Studierenden vom 9. bis zum 14. September in München exklusive Praxiseinblicke in die Zukunft der Mobilität. Neben spannenden Vorträgen von ExpertInnen aus Industrie, Wirtschaft und Wissenschaft rund um Elektromobilität stehen auch Workshops, Exkursionen und Testfahrten auf der Agenda. Der diesjährige DRIVE-E-Hochschulpartner ist die Hochschule München mit ihrem Institut für Engineering Design of Mechatronic Systems (EDMS).



Preise für herausragende Studien- und Abschlussarbeiten



Der DRIVE-E-Studienpreis bietet jungen Studierenden sowie AbsolventInnen die Chance, für ihre innovativen Studien- und Abschlussarbeiten zur Elektromobilität ausgezeichnet zu werden. Eine Fachjury bewertet die Arbeiten und wählt die besten Einreichungen in zwei Kategorien aus: zum einen werden Studien-, Projekt- und Bachelorarbeiten ausgezeichnet und zum anderen Diplom-, Magister- und Masterarbeiten. Als Auszeichnung warten Preisgelder von bis zu 6.000 Euro. Verliehen werden die Preise während der DRIVE-E-Akademie in München.



Bewerbungen noch bis zum 15. Juni möglich



Bewerben können sich Studierende und junge WissenschaftlerInnen deutscher Hochschulen aus allen relevanten technischen, natur- oder wirtschaftswissenschaftlichen Fachrichtungen, die sich für das Thema Elektromobilität begeistern. Weitere Informationen zum Nachwuchsprogramm und zu den Teilnahmebedingungen gibt es unter www.drive-e.org. Hier finden Sie auch Bildmaterial zur redaktionellen Verwendung.



