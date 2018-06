Dass es nicht gerade logisch ist, dass die Aktie des Chipherstellers Dialog Semiconductor (ISIN: GB0059822006) wegen einer um fünf Prozent reduzierten Umsatzprognose, die im Saldo dennoch einen Umsatzanstieg in 2018 gegenüber dem Vorjahr bedeuten würde, um 15 Prozent einbricht, ist eine Sache. Dass Apple, dessen reduzierte Mengenprognose für den Bedarf an Dialogs Power Control Chips für Smartphones diese Umsatzerwartung reduzierte, überhaupt nicht reagiert, obgleich man mutmaßen dürfte, dass das bedeutet, dass man dort in Bezug auf die "Cash Cow" iPhone mit geringeren Absatzzahlen zu kalkulieren beginnt, ebenfalls. Deswegen indes auf die umgehende Wende der Dialog Semiconductor-Aktie zu bauen, ist eine ganz andere Sache.

Denn die Leerverkäufer haben hier ein bislang perfekt funktionierendes Opfer. Und warum? Weil ihre Abschreckungs-Methode ...

