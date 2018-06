Frankfurt (www.fondscheck.de) - Trotz Niedrigzinsumfeld lassen sich rund um den Globus interessante Investmentideen im Anleihenbereich finden. Mit dem Templeton Global Bond (Euro) Fund (ISIN LU0170474422/ WKN 812943) können Anleger daran partizipieren, ohne große Währungsrisiken eingehen zu müssen, so die Experten von Franklin Templeton. Während in Europa nach wie vor ein Niedrigzinsumfeld herrsche, sei in den USA die Zinswende schon längst im Gange. Viele Investoren würden sich zu Recht Sorgen machen, da ...

Den vollständigen Artikel lesen ...