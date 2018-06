Berlin (ots) -



Pünktlich zum Start der Fußball-WM erscheint ab 14. Juni das neue Kinder-Fußballmagazin KickClub.



Im KickClub dreht sich alles um das Top-Thema Fußball. Auf 32 Seiten finden sich Reportagen und Interviews mit den Fußball-Stars und -vereinen, jede Menge Insiderwissen, Fun-Pages und Vor-Ort-Reportagen. Abgerundet wird das Konzept durch Statistiken und Riesenposter sowie Berichte über die Bundesliga und die Europa-League und über nationale und internationale Stars.



Die Startausgabe steht ganz im Zeichen der Fußball-WM 2018 und enthält einen ausführlichen Spielplan sowie ein Deutschland-Fan-Set mit zwei großen Boom-Sticks und einem Snap-Band fürs Handgelenk. Die Zeitschrift richtet sich an alle Fußballfans zwischen sechs und zehn Jahren und erscheint zweimonatlich. Nach wie vor ist das Thema "Fußball" ein sehr beliebtes Trendthema unter Kindern - dies belegt auch die aktuelle Kinder-Medien-Studie 2017.



Die Vermarktung des Magazins übernimmt die hauseigene Vermarktungsunit Egmont MediaSolutions. Weitere Informationen und Anzeigen-Termine: Dirk Eggert, Head of Media Sales, E-Mail: d.eggert@egmont.de.



