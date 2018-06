Hier geht's zum Video

Der Euro hat turbulente Monate hinter sich. Ab Mitte April ging es gegenüber dem US-Dollar deutlich nach unten. Zuletzt hat sich die Gemeinschaftswährung allerdings etwas erholt. Jürgen Meyer, Devisenexperte von JM-Market Research, glaubt, dass das Schlimmste vorbei ist. "Wir haben das maximale Negativszenario gespielt, indem wir den Euro vverprügelt haben, bis auf die 1,1510 runter", so Meyer. Was der Experte von den Sitzungen der Notenbanken in der nächsten Woche erwartet, erfahren Sie im folgenden Video.