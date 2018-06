New YorkBoston (www.aktiencheck.de) - Die Zeiten sind gut. Kurzfristig erwarte ich deutlich höhere Unternehmensgewinne als im Vorjahr in den USA und einen etwas schwächeren Anstieg in Europa, sodass die Erwartungen der Marktbeobachter erreicht oder übertroffen werden, so James Swanson, MFS Chief Investment Strategist. Große internationale US-Unternehmen würden von der Dollarabwertung in den letzten zwölf Monaten profitieren, und in Europa sei die reale Nachfrage ebenso gestiegen wie in Japan. Hinzu komme, das. [mehr] Der Aktionär Bayer-Aktie: Chartbild trübt sich weiter an - Aktienanalyse Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär": Michel Doepke, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharma- und Agrarchemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe. Das Papier des Leverkusener Konzerns werde heute ex-Bezugsrecht gehandelt, um mit einer Kapitalerhöhung die restlichen Milliarden für die Übernahme des US-Saatgutherstellers Monsa. [mehr] Nord LB Umfeld grundsätzlich positiv für den US-Dollar Hannover (www.aktiencheck.de) - Giuseppe Conte wird nun doch noch die Rolle des Regierungschefs in Rom übernehmen, so die Analysten der NORD LB. Nach einigem Hin und Her und einer Anpassung an der Ministerliste der neuen Regierung bekomme der Jurist nun also doch noch die Chance auf eine Karriere in der Politik. Diese Nachricht habe dem Euro in Verbindung mit einigen eher vorsichtigen Äußerungen Contes zuletzt wieder etwas helfen können. Lega und 5-Sterne-Bewegung würden nach Auffassung der Analysten der NORD LB aber noch für Volatilität am Devisenmarkt sorgen. Die Politik in Italien müsse vom FX-Segment also wohl auch weiterhin ganz genau im Auge behalten werden. Daneben habe auch die Geldpolitik der US-Zentralbank . [mehr] Kolumnen mehr > Feingold-Research Inflation - Anleger durch politische Turbulenzen abgelenkt Die Unruhe der vergangenen Woche an den Kapitalmärkten lässt sich nicht bestreiten. Ebenso wenig die Gründe dafür - Spanien, Italien und die USA sorgten für einige Turbulenzen. Jedoch gingen dabei einige wichtige Themen, wie die gestiegene Inflationsrate, dabei unter. Der Großteil der Anleger konzentrierte sich auf die genannten Unsicherheiten am Markt, während eine Steigerung der Inflation auf 1,9 Prozent bekanntgegeben wurde. Für weitere stürmische Zeiten, empfehlen wir den DAX Reverse-BonusGD8J9F. Offensiver ist der DAX-PutTR1NZW… Kennen Sie schon unseren Krypto-Blog? Dort lesen Sie spannende Artikel rund um Bitcoin und Co, wie beispielsweise den aktuellen Artikel "IOTA, Bitcoin C. [mehr] Björn Junker American Helium erwirbt weiteres, fortgeschrittenes Explorationsprojekt GOLDINVEST.de hatte erst vor Kurzem darüber berichtet, dass sich bei der kanadischen American Helium (TSX-V AHE / FRA 43UB), der ehemaligen Bruin Point Helium, die Räder nun schneller drehen. Das Unternehmen hatte die Akquisition neuer Heliumprojekte gemeldet, die den Zeitraum bis zum möglichen Produktionsbeginn potenziell erheblich verkürzen könnten. Und so geht es nun weiter!Denn American Helium teilte heute mit, dass man eine Vereinbarung mit Holbrook Basin Energy aus Colorado eine Vereinbarung zur Durchführung von Explorationsbohrungen auf einem wie es scheint äußert vielversprechenden Projektgebiet in Arizona durchzuführen.Dieses befindet sich im sogenannten Four Corners-Bereich, in dem sich die US-Bundesstaaten Utah, Colo. [mehr] Amazon: Einfach nicht aufzuhalten! Die Erfolgsgeschichte geht immer weiter! Am vergangenen Freitag konnte der amerikanische Onlinehändler (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) das alte Allzeithoch bei 1638,10 US Dollar knacken. In dieser Handelswoche kommt es dann aufgrund dieses Signals zu weiteren Zukäufen, welche die Aktie jetzt bereits an die 1700 USD Marke hieven. Am gestrigen Dienstag ging Amazon am US-Markt bei 1696,35 USD aus dem Handel. Der Trend zeigt weiterhin klar aufwärts, weshalb wir (noch immer) kein Stück aus der Hand geben würden. Amazon Tageschart Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatu. [mehr] Analysen / Aktien mehr > Aktien Global

Den vollständigen Artikel lesen ...