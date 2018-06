Zürich/Bregenz (ots) -



Thomas Bachhofner ist neuer operativer Geschäftsführer der

Rhomberg Sersa Rail Group (RSRG). Ab August 2018 verstärkt der

48-Jährige als CEO die Führungsspitze des

schweizerisch-österreichischen Bahntechnikunternehmens. Bachhofner

kommt von der Andritz AG, bei der er in den vergangenen Jahren als

Senior Vice President in führenden Managementfunktionen tätig war.



Zuletzt verantwortete Bachhofner, der insgesamt rund 20 Jahre bei

der Andritz AG arbeitete, das strategische Geschäftsfeld "Andritz

Separation" und mit 450 Mio. EUR Umsatz und führte 1 800 Mitarbeiter.

In dieser Funktion war der Maschinenbauingenieur für

massgeschneiderte Maschinenbaulösungen für die Filtertechnik im

Bergbau, in der Umwelttechnik, der chemischen Industrie und der

Lebensmittelbranche zuständig. Bei der RSRG wird sein Hauptaugenmerk

darauf liegen, durch Synergien innerhalb der Gruppe das

wettbewerbsfähige Komplettangebot des Bahntechnik-Anbieters in den

Heimmärkten Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie in den

Kernmärkten Australien, Kanada und Grossbritannien zu stärken.



"Die Personalentscheidung ist für uns der konsequente nächste

Schritt in unserer Entwicklung hin zum führenden

Technologieunternehmen in der Bahninfrastruktur", erklärt der

Eigentümer und bisherige CEO der Gruppe, Hubert Rhomberg. "Mit seiner

langjährigen Erfahrung und seiner ausgewiesenen Managementkompetenz

bringt er genau die richtigen Werkzeuge mit, um unser Unternehmen in

der nächsten Entwicklungsphase zu begleiten." Konrad Schnyder,

ebenfalls Eigentümer und Präsident des Owner Boards der Rhomberg

Sersa Rail Group, ergänzt: "Als Familienunternehmen sind uns

Solidität und eine langfristige Perspektive sehr wichtig. Mit Thomas

Bachhofner haben wir den richtigen Mann, um als Gruppe künftig noch

besser sämtliche Leistungen für Bahninfrastrukturen aus einer Hand

anbieten zu können." Die beiden Eigentümer wollen sich zukünftig auf

den strategischen Ausbau ihrer Unternehmensgruppe konzentrieren.

Thomas Bachhofner gibt das Lob zurück: "Ich bedanke mich bei den

beiden Eigentümerfamilien Schnyder und Rhomberg für das Vertrauen,

freue mich auf die Herausforderung, die kommenden Aufgaben und werde

dieses Vertrauen mit guten Ergebnissen zurückzahlen."



