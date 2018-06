Das Analysehaus Warburg Research hat Sixt nach einer Platzierung im Volumen von mehr als einer Million Stammaktien durch die Erich Sixt Vermögensverwaltung auf "Hold" mit einem Kursziel von 98 Euro belassen. Der Schritt überrasche ihn, schrieb Analyst Marc-Rene Tonn in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der dadurch steigende Streubesitz sollte aber die Liquidität der Aktien an der Börse stützen. Außerdem bleibe Konzernchef Erich Sixt größter Aktionär./ajx/gl Datum der Analyse: 06.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0013 2018-06-06/12:16

ISIN: DE0007231326