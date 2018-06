Paris - Die Aktienmärkte Europas haben auch am Mittwoch ihre Erholung überwiegend fortgesetzt. Italienische Aktien hingegen litten unter der politischen Unsicherheit im Heimatland und zeigten sich schwach, was den Auftrieb des Eurozonen-Leitindex etwas bremste: Der EuroStoxx 50 legte gegen Mittag um 0,32 Prozent auf 3467, 81 Punkte zu. In Italien gab der FTSE MIB zugleich um rund 1 Prozent nach.

Der französische CAC 40 gewann 0,21 Prozent auf 5472,27 Punkte und in Grossbritannien stieg der FTSE 100 um 0,46 Prozent auf 7722,00 Punkte. Der Kurs des Euro und auch des Pfund stiegen wieder deutlich im Vergleich zum US-Dollar, was die Gewinne ebenfalls begrenzte.

Allgemein herrsche jedoch eine gewisse Vorsicht vor dem anstehenden ...

