Die UBS hat Saint-Gobain auf "Neutral" mit einem Kursziel von 47,5 Euro belassen. Gestützt durch die Preissetzungsmacht der Baustoffkonzerne im Allgemeinen dürfte das US-Geschäft weiter wachsen, schrieb Analyst Gregor Kuglitsch in einer am Mittwoch vorliegenden Sektor-Strategiestudie. Auch die Trends in Europa verbesserten sich. Für Saint-Gobain rechne der Markt allerdings mittelfristig bereits mit einer graduellen Margenerholung. Vorsichtig sei er auch, da er glaube, dass ein Großteil des Ergebniswachstums der vergangenen Jahre auf das auf die Industrie ausgerichtete Geschäft zurückgehe./ck/gl Datum der Analyse: 06.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0016 2018-06-06/12:21

ISIN: FR0000125007