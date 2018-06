Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für CRH PLC auf "Buy" mit einem Kursziel von 3125 Pence belassen. Gestützt durch die Preissetzungsmacht der Baustoffkonzerne im Allgemeinen dürfte das US-Geschäft weiter wachsen, schrieb Analyst Gregor Kuglitsch in einer am Mittwoch vorliegenden Sektor-Strategiestudie. Auch die Trends in Europa verbesserten sich. Die Aktie des irischen Baustoff-Konzerns CRH gehöre daher zu seinen "Top Picks"./ck/gl Datum der Analyse: 06.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

