Hannover (www.aktiencheck.de) - Britische Premierministerin May versucht weiterhin, für ihre an der bisherigen Binnenmarktzugehörigkeit ausgerichtete Brexit-Blaupause Mehrheiten zu finden, so die Analysten der NORD LB. Die Erfolgsaussichten seien allerdings höchst ungewiss, so dass die Briten beim wichtigen EU-Gipfeltreffen am 28. Juni letztlich ohne Konzept - gerade auch mit Blick auf die Grenzziehung zwischen Nordirland und der Republik Irland - da stehen könnten. Die anhaltenden Unwägbarkeiten des Brexit-Prozesses würden das Pfund belasten, obwohl die letzten recht positiven Daten zu den Markit PMIs die Erwartung an eine Leitzinsanhebung der BoE aufrechterhalten und die Kurse zunächst hätten stützen können. (06.06.2018/ac/a/m)

Aareal Bank-Aktie: Short-Attacke von Leerverkäufer Citadel Europe nimmt Fahrt auf!

Wiesbaden (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Citadel Europe LLP baut Shortposition in Aktien der Aareal Bank AG spürbar aus: Die Short-Attacke der Leerverkäufer des zur Finanzgruppe Citadel Advisors LLC gehörigen Hedgefonds Citadel Europe LLP auf die Aktien des Immobilienfinanzierers Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF) nimmt Fahrt auf. Die Finanzprofis des Hedgefonds Citadel Europe LLP haben am 04.06.2018 ihre Netto-Leerverkaufsposition von.

MFS Investment Management Besser geht's nicht?

New YorkBoston (www.aktiencheck.de) - Die Zeiten sind gut. Kurzfristig erwarte ich deutlich höhere Unternehmensgewinne als im Vorjahr in den USA und einen etwas schwächeren Anstieg in Europa, sodass die Erwartungen der Marktbeobachter erreicht oder übertroffen werden, so James Swanson, MFS Chief Investment Strategist. Große internationale US-Unternehmen würden von der Dollarabwertung in den letzten zwölf Monaten profitieren, und in Europa sei die reale Nachfrage ebenso gestiegen wie in Japan. Hinzu komme, das.

Jürgen Sterzbach Gold: Nur eine kurze Pause

Krisen-Modus auf Pause. Ungeachtet der ungelösten politischen Probleme tendierte Gold ohne relevante Meldungen in den letzten Tagen zur Seite, bestätigte aber dennoch aus technischer Sicht eine ansteigende Gerade als Unterstützung. Im Hintergrund bestehen die Krisen aber weiter und könnten Gold noch steigen lassen. Fundamental: Mit den leichten Abgaben am Aktienmarkt legte der Goldpreis gestern wieder leicht zu. Einen Tag zuvor hatte sich die umgekehrte Entwicklung gezeigt. Generell tendierte er in der letzten Woche aber ohne große Impulse vor allem zur Seite. Da in dieser Woche bis auf die US-Handelsbilanz am Mittwoch keine zu Zinsen relevanten Konjunkturdaten.

Heiko Geiger Ölpreise steigen vorerst nicht weiter

Wir freuen uns, Ihnen unsere wöchentliche Rohstoffkolumne vorzustellen. Rohöl: Die Ölpreise steigen vorerst nicht weiter. Grund für den Stopp des Aufwärtstrends dürften Meldungen bezüglich geplanter Angebotsausweitungen in Saudi-Arabien und Russland gewesen sein. Gold: Trotz der aktuell krisenlaunigen Nachrichtenlage trifft Gold nur auf eine schwache Nachfrage. Die Notiz stand zuletzt eher im Zeichen von Währungsbewegungen. Ferner hält die US-Zinspolitik das Metall vorerst in Schach. Aluminium: Vergangene Woche am Freitag sind die Ausnahmen der US-Importzölle auf Stahl und Aluminium für die EU, Kanada und Mexiko ausgelaufen. Das Industriemetall reagierte kaum auf die Verschärfung des Handelsstreits.

Inflation - Anleger durch politische Turbulenzen abgelenkt

Die Unruhe der vergangenen Woche an den Kapitalmärkten lässt sich nicht bestreiten. Ebenso wenig die Gründe dafür - Spanien, Italien und die USA sorgten für einige Turbulenzen. Jedoch gingen dabei einige wichtige Themen, wie die gestiegene Inflationsrate, dabei unter. Der Großteil der Anleger konzentrierte sich auf die genannten Unsicherheiten am Markt, während eine Steigerung der Inflation auf 1,9 Prozent bekanntgegeben wurde. Für weitere stürmische Zeiten, empfehlen wir den DAX Reverse-BonusGD8J9F. Offensiver ist der DAX-PutTR1NZW… Kennen Sie schon unseren Krypto-Blog? Dort lesen Sie spannende Artikel rund um Bitcoin und Co, wie beispielsweise den aktuellen Artikel "IOTA, Bitcoin C.

