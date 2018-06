Die Gläubiger der publity-Wandelanleihe 2015/20 haben in einer Abstimmung ohne Versammlung die One Square Advisory Services GmbH zu ihrem gemeinsamen Vertreter gewählt. Die Kernaufgabe des gemeinsamen Vertreters besteht gemäß dem Beschluss darin, mit der publity ein Konzept zur nachhaltigen Befriedung der Gesamtsituation in Bezug auf die Wandelanleihe zu verhandeln, das die erforderliche Zustimmung der Anleihegläubiger findet. Ein solches etwaiges Konzept könnte zu einem späteren Zeitpunkt gesondert zur Abstimmung der Anleihegläubiger gestellt werden.

WANDELANLEIHE CHECK: Die im November 2015 emittierte Wandelanleihe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...