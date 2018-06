IRW-PRESS: RavenQuest Biomed Inc.: RavenQuest meldet Absichtserklärung hinsichtlich Übernahme von Western Agripharma Ltd.

RavenQuest meldet Absichtserklärung hinsichtlich Übernahme von Western Agripharma Ltd.

6. Juni 2018 - Vancouver (British Columbia). RavenQuest BioMed Inc. (CSE: RQB) (RavenQuest oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es eine verbindliche Absichtserklärung mit Western Agripharma Ltd. (Western Agripharma) und 0929476 B.C. Ltd. (NumberCo) hinsichtlich einer Transaktion, die den Erwerb des gesamten ausstehenden Aktienkapitals von Western Agripharma sowie eines 15 Acres großen Landpakets (das Konzessionsgebiet) umfasst, das sich im Besitz von NumberCo befindet, unterzeichnet hat.

Western Agripharma befindet sich in einem späten Stadium des Antrags einer Genehmigung von Health Canada für die Errichtung einer 125.000 Quadratfuß großen Anlage, die eigens für die Produktion von Cannabis in Port Mellon an der Sunshine Coast (British Columbia) konzipiert wurde. Western Agripharma besitzt auch 23,75 Prozent von Atlantic Cannabis Corp., das die Errichtung einer 50.000 Quadratfuß großen Anlage beabsichtigt und weitere 120 Acres besitzt, die sich in einem frühen Antragsstadium befinden und auf Cape Breton Island (Nova Scotia) liegen.

Gemäß den Bedingungen der Absichtserklärung plant RavenQuest, das gesamte ausstehende Aktienkapital von Western Agripharma sowie das Konzessionsgebiet für 4.335.294 Stammaktien von RavenQuest unter Annahme eines Preises von 0,85 Dollar pro Aktie zu erwerben.

Diese Übernahme erweitert unsere wachsende Präsenz in Schlüsselmärkten in ganz Kanada um den wichtigen Markt British Columbia. RavenQuest wird über modernste lizenzierte Cannabiseinrichtungen in Ontario, Alberta und British Columbia verfügen - die drei dynamischsten Cannabismärkte Kanadas, sagte George Robinson, CEO von RavenQuest. In der Anlage von Western Agripharma werden 25.000 Kilogramm pro Jahr produziert werden, was bedeutet, dass bei den geplanten Projekten von RavenQuest nach dem Ausbau insgesamt 51.000 Kilogramm pro Jahr produziert werden, fügte Robinson hinzu. Wie wir oft betonen, ermöglichen es unsere eigenen Aufzuchtmethoden, dass sich eine Anbaufläche von 125.000 Quadratfuß doppelt oder drei Mal so groß anfühlt, wenn man berücksichtigt, wie viel Gramm in unserem Orbital Gardening-Betrieb pro Quadratfuß produziert werden können.

Kevin Smith, President und CEO von Western Agripharma, sagte: Mit RavenQuest zusammenzuarbeiten bedeutet, mit den Besten zusammenzuarbeiten. Sein Team an Beratern bringt ein umfassendes Know-how in den Bereichen Anlagenplanung, Aufzuchtmethoden und Pflanzenwissenschaften ein, das es in dieser Branche kein zweites Mal gibt. Wir sind davon überzeugt, dass es von grundlegender Bedeutung ist, mit jenen zusammenzuarbeiten, deren Tätigkeiten ausnahmslos auf wissenschaftlichen Grundlagen basieren. RavenQuest ist diesbezüglich Marktführer und wir freuen uns, Teil eines Unternehmens zu werden, das um die Bedeutung der Wissenschaft und der Cannabispflanze weiß.

Der Abschluss der Übernahme von Western Agripharma und des Konzessionsgebiets unterliegt einer Reihe von Bedingungen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die Ausverhandlung einer endgültigen Dokumentation hinsichtlich der Übernahme sowie auf den Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen. Die Übernahme kann erst dann abgeschlossen werden, wenn diese Bedingungen erfüllt werden, und es gibt keine Gewissheit, dass die Übernahme abgeschlossen werden wird.

Über RavenQuest BioMed Inc.

RavenQuest BioMed Inc. ist ein diversifiziertes, börsennotiertes Cannabisunternehmen und betreibt Geschäftsbereiche, die auf die Cannabisproduktion, Management- und Beratungsleistungen sowie spezielle Forschung und Entwicklung spezialisiert sind.

Für das Board of Directors von

RAVENQUEST BIOMED INC.

George Robinson

Chief Executive Officer

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Mathieu McDonald, Corporate Communications - 604-484-1230

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung, die von der Unternehmensführung erstellt wurde.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Sämtliche Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Informationen des Unternehmens gemäß den anwendbaren Wertpapiergesetzen, einschließlich Aussagen hinsichtlich der geplanten Übernahme von Western Agripharma und der erwarteten Cannabisproduktion in vom Unternehmen betriebenen Einrichtungen. Mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen verfolgt das Unternehmen den Zweck, Informationen über die aktuellen Erwartungen und Pläne im Hinblick auf die Zukunft bereitzustellen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen für andere Zwecke möglicherweise nicht geeignet sind. Diese Informationen sind naturgemäß mit typischen Risiken und Unsicherheiten behaftet, die allgemeiner oder spezifischer Natur sein können und dazu führen könnten, dass sich Erwartungen, Prognosen, Vorhersagen oder Schlussfolgerungen als unrichtig herausstellen, dass Annahmen nicht der Wahrheit entsprechen und dass Ziele, strategische Vorgaben und Prioritäten nicht erreicht werden. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem auch jene, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens identifiziert und aufgelistet sind und im Firmenprofil auf SEDAR (www.sedar.com) veröffentlicht wurden. Das Unternehmen hat sich bemüht, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen beschrieben sind. Es können aber auch andere Faktoren dazu führen, dass die Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen erheblich von solchen Aussagen abweichen. Das Unternehmen hat, sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, weder die Absicht noch die Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Erkenntnisse, zukünftiger Ereignisse bzw. sonstiger Umstände zu aktualisieren oder zu korrigieren.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=43608

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=43608&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA75438 71080

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA7543871080

AXC0147 2018-06-06/12:33