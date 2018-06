Die Benzinpreise ziehen im Frühjahr zwar meist merklich an. Diesmal waren die Zuwächse aber besonders stark. Die Ölförderländer taktieren.

Der Frühling hatte für die Autofahrer in Deutschland eine böse Überraschung parat: An den Tankstellen sind die Preise für Benzin und Diesel in den Monaten April und Mai kräftig gestiegen. Für Super-Sprit der Sorte E10 musste am Dienstag nach Angaben des Portals "clever-tanken.de" im Durchschnitt etwa 1,45 Euro je Liter gezahlt werden, nach 1,35 Euro Anfang April.

Bei Diesel legte der Preis um mehr als zehn Prozent auf 1,30 Euro zu. Seit Ende Mai ging es zwar wieder leicht abwärts - aber es gibt viele Faktoren, die dafür sorgen, dass es an der Zapfsäule teuer bleiben dürfte.

Hauptursache ist der Trend einer starken Zunahme der Rohöl-Preise - eine Entwicklung, die selbst die mächtigen Staaten des Förderkartells Opec zum Umdenken bewegt. Auch die US-Regierung unter Präsident Donald Trump will einen Preisrückgang. Aber das Thema ist komplex.

Entscheidend für den jüngsten Anstieg ist die schrumpfende Förderung innerhalb der Organisation erdölexportierender Länder (Opec). Die schwere Wirtschaftskrise im Mitgliedstaat Venezuela hat enorme Produktionsausfälle in dem Land mit den angeblich höchsten Ölreserven der Welt zur Folge.

Und dieser Engpass könnte sich noch verstärken. Trump hatte im Mai den Ausstieg aus dem Atomabkommen mit dem Iran angekündigt und damit neue Preisschübe am Ölmarkt ausgelöst. Denn die Aufkündigung des Iran-Deals durch Washington führt ...

