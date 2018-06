Aus Furcht vor Nachschub-Problemen decken sich Anleger mit Kupfer ein. Das Industriemetall verteuerte sich am Mittwoch um bis zu 0,9 Prozent und kostete mit 7160,50 Dollar je Tonne so viel wie zuletzt vor dreieinhalb Monaten. Genährt wurden die Spekulationen vom Tarifstreit in der weltgrößten Kupfermine Escondida in Chile.

