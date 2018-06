Berlin (ots) -



- AirHelp vergleicht 72 internationale Airlines auf Basis ihrer Servicequalität, Pünktlichkeit und ihres Umgangs mit Entschädigungsforderungen sowie 141 internationale Flughäfen auf Basis ihrer Servicequalität, Pünktlichkeit und einer Social Media-Stimmungsanalyse - Lufthansa ist die zweitbeste Airline der Welt, der Flughafen Köln/Bonn gehört zu den weltweit besten Airports



Die Lufthansa ist die zweitbeste Airline der Welt. Das ist das Ergebnis des AirHelp Score 2018. Das weltweit führende Fluggasthelfer-Portal, AirHelp (www.airhelp.com), hat 72 internationale Fluggesellschaften und 141 Flughäfen verglichen, um die besten im Bereich Kundenzufriedenheit zu ermitteln. Als bester deutscher Flughafen schneidet der Airport Köln/Bonn ab. Er sichert sich den vierten Rang des Airport-Rankings.



Lufthansa ist die beste europäische Airline



Europaweit erreicht die Lufthansa die beste Platzierung im aktuellen AirHelp Score und landet auf dem zweiten Platz des Rankings. Nur Qatar Airways kann sich noch vor der deutschen Fluggesellschaft platzieren. Das liegt vor allem daran, dass die Airline mit Sitz in Doha während des Zeitraumes der Analyse bessere Pünktlichkeitswerte aufwies. Hinter der Lufthansa befindet sich der ehemalige Air Berlin-Mutterkonzern, Etihad Airlines, auf dem dritten Rang.



Die Lufthansa-Tochter Eurowings, die als zweite deutsche Airline in dem Ranking analysiert wurde, sichert sich mit Rang 32 einen respektablen Platz im Mittelfeld des AirHelp Score 2018. Die Fluggesellschaft besticht zwar durch sehr gute Pünktlichkeitswerte und einen vorbildlichen Umgang mit Entschädigungsforderungen, muss jedoch im Bereich Servicequalität Punkte einbüßen. Auf den hintersten Plätzen des Rankings landen easyJet, Pakistan International Airlines, Royal Jordanian Airlines und die isländische Fluglinie WOW Air.



Köln/Bonn ist zweitbester europäischer Flughafen, Berliner Airports unterdurchschnittlich



Zum zweiten Mal analysierte AirHelp in diesem Jahr zudem 141 internationale Flughäfen, darunter zehn deutsche, als Teil des AirHelp Score 2018 und beurteilt sie auf Basis der Servicequalität vor Ort, der Pünktlichkeit der Flüge und einer Stimmungsanalyse von über 180.000 Tweets von Passagieren. Der Flughafen Köln/Bonn schneidet dabei als bester deutscher Flughafen auf Platz vier ab. Bessere Werte erzielen nur der Tokyo Haneda International Airport, der internationale Flughafen Athen und der Hamad International Airport aus Doha.



Der Flughafen Stuttgart (Platz 13) und der Flughafen Hannover (Platz 19) sichern sich ebenfalls einen Platz in den Top-20 des Rankings. Die Berliner Flughäfen Schönefeld (Platz 129) und Tegel (115) schneiden hingegen besonders schlecht ab. Auch der größte deutsche Flughafen, der Fraport in Frankfurt am Main (Platz 94) und der Düsseldorfer Airport (Platz 118) erreichen keine guten Platzierungen im aktuellen AirHelp Score.



Dirk Busse, Marketing VP von AirHelp, kommentiert die Ergebnisse: "Im weltweiten Markt für Flugreisen ist in den vergangenen Jahren ein extremer Preiskampf entfacht. Doch am Ende werden sich nur die Airlines durchsetzen können, die ihre Versprechen sowohl am Boden, als auch an Bord und nach dem Flug halten. Unser AirHelp Score spiegelt genau diese Werte wider und bietet daher eine optimale Möglichkeit für Konsumenten, um sich in der undurchsichtigen Flugbranche zu orientieren. Auch die Airlines und Airports können sehen, wie sie im internationalen Vergleich abschneiden und für einige gibt es da durchaus noch Luft nach oben. Besonders erfreulich aus deutscher Sicht ist das gute Abschneiden der Lufthansa und des Flughafens Köln/Bonn."



