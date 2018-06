Hiervon sollen auch die Anleger profitieren. Die Ausschüttung an die Aktionäre soll inklusive Aktienrückkäufen bis 2020 auf 1 Euro je Aktie anziehen, wie Repsol am Mittwoch in Madrid mitteilte. Für dieses Jahr haben die Spanier eine Aktionärsbeteiligung von 90 Cent im Blick. In die Erschliessung von Ölfeldern, die Förderung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...