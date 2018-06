Bonn (ots) -



Anmoderationsvorschlag: Ein paar Tage konnten wir verschnaufen und das schöne Wetter bei erträglichen Temperaturen genießen. Damit ist es aber bald wieder vorbei. Das heiße Waschküchenwetter steht wieder vor der Tür und damit geht's auch weiter mit den Unwettern hierzulande und die haben Starkregen, Hagel, Überflutungen und Blitzeinschläge im Gepäck. Man hat fast den Eindruck, das Wetter spielt seit Wochen verrückt. Ob das wirklich so ist und wann der Spuk endlich ein Ende hat, weiß Oliver Heinze.



Sprecher: Ja, das Wetter ist für diese Jahreszeit normal, zumindest, wenn der Wind aus südlichen, wärmeren Regionen kommt und viel feuchte Luft mitbringt. Aber...



O-Ton 1 (Jürgen Vollmer, 13 Sek.): "...nein, es ist auch nicht normal, dass seit Wochen diese Geschichte anhält, seit Wochen sich da eigentlich fast nichts tut, sondern immer wieder die gleichen Wetterlagen sich wiederholen. Da könnte man schon sagen, das ist zumindest außergewöhnlich."



Sprecher: Erklärt Meteorologe Jürgen Vollmer von WetterOnline. Am schlimmsten betroffen von den Unwettern sind vor allem der Südwesten und die Mitte Deutschlands. Das genaue Gegenteil ist im Norden der Fall.



O-Ton 2 (Jürgen Vollmer, 18 Sek.): "Seit Wochen hat es dort zum Teil in einigen Regionen fast gar nicht geregnet. Von daher vertrocknet und verdorrt dort vieles. Man würde sich da oben so ein bisschen von dem Regen im Süden wünschen - natürlich nicht in dieser Wucht. Aber aus zumindest heutiger Sicht kann man also auch für die nächsten ein bis zwei Wochen keine Entwarnung geben. Da ist kein längerer Regen in Sicht."



Sprecher: Ganz anders im Rest der Republik. In den kommenden Tagen ziehen hier wieder starke Gewitter auf.



O-Ton 3 (Jürgen Vollmer, 19 Sek.): "Und dann ist auch nicht auszuschließen, dass auch der ein oder andere Tornado rausgeht. Ist allerdings zum Glück doch so vereinzelt, dass die allermeisten von uns gar nix davon abbekommen werden. Selbst von den Gewittern kriegt man nicht überall was ab. Nehmen Sie eine Handvoll Mais und werfen den auf eine heiße Ofenplatte. Da ploppt dann das eine oder andere Korn auf, aber welches, weiß man im Vorhinein nicht."



Sprecher: Amerikanische Meteorologen sprechen davon, dass sich diese außergewöhnliche Wetterlage über den ganzen Sommer ziehen könnte. Doch hier gibt der Wetterexperte zumindest etwas Entwarnung.



O-Ton 4 (Jürgen Vollmer, 17 Sek.): "Nach den Gesetzen der Wahrscheinlichkeit ist es nicht anzunehmen, dass eine solche Wetterlage, die jetzt ja im Prinzip, mit kurzen Unterbrechungen, bereits seit Ende März anhält, dass die sich jetzt noch den ganzen Sommer fortsetzt. Aber völlig ausgeschlossen ist es natürlich nicht. Beim Wetter gibt's immer wieder Überraschungen - auch für uns Meteorologen."



Wir müssen also noch einige Zeit mit Gewittern, Starkregen und Überflutungen leben. Die aktuelle Unwetterlage wird noch eine Weile anhalten.



