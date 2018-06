Mieter klagen über fehlenden Wohnraum in den Metropolen, Politiker fordern mehr Bauland von den Kommunen für mehr Neubau. Nun zeigt sich: Der Bund selbst verfügt in Großstädten über 971 unbebaute Grundstücke.

Die Deutschen brauchen mehr Platz zum Wohnen - vor allem in den Städten. Das bedeutet: Es muss mehr gebaut werden. Vielerorts liegen potenzielle Grundstücke trotzdem brach. Solche unbebauten Grundstücke, insbesondere in Stadtlagen, vergrößern die Wohnungsnot in Deutschland - so die einhellige Meinung von Experten, die den Immobilienmarkt in der Bundesrepublik beobachten. Immer wieder stehen deshalb Grundstückseigentümer in der Kritik, die ihre Flurstücke unbebaut lassen. Denn häufig sind diese Grundstücke reine Spekulationsobjekte - auf Kosten derjenigen, die dringend nach Bauland oder Wohnraum suchen.

Aus der Bundesregierung kommen immer wieder Beschwörungen, man sei sich der schwierigen Situation bewusst, arbeite an Plänen, die Wohnungsnot hierzulande zu reduzieren. In einer Rede beim Bundeskongress des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) im Mai sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel etwa: "Die Wohnungsnot ist so groß und auch bezahlbarer Wohnraum ist so knapp, dass wir vonseiten des Bundes noch einmal - dafür ändern wir extra wieder das Grundgesetz - Geld geben, um noch mehr im sozialen Wohnungsbau ...

