München (ots) - Bereits zum 7. Mal lädt die ARD zu einem Dokumentarfilm-Wettbewerb ein: Gesucht wird ein kreatives und innovatives dokumentarisches Highlight für einen Sendeplatz im Ersten. Produzenten sind aufgerufen, ihre Konzepte und Ideen bis zum 31.08.2018 einzureichen.



Die fünf von der Jury ausgewählten Projekte werden bis spätestens 01.10.2018 offiziell eingeladen, im Rahmen des 61. Internationalen Leipziger Festivals für Dokumentar- und Animationsfilm am 31.10.2018 ihre Konzepte öffentlich zu präsentieren, was auch die visuelle Präsentation umfasst.



Der Gewinner des Wettbewerbs wird bei der ARD-Veranstaltung "Top of the Docs" während der Berlinale 2019 in Berlin bekanntgegeben.



Gesucht wird ein innovatives Filmprojekt, das ein politisch und gesellschaftlich relevantes Thema aufgreift, einen klaren Bezug zu Deutschland hat und auch internationale Relevanz besitzt. Wir wünschen uns einen Film, der herausragt durch tiefgründige Recherche, exklusive Zugänge und eine außergewöhnliche, neuartige und kreative Handschrift. Der Film sollte eine Länge von 70 - 90 Minuten haben.



Die beteiligten Sender der ARD-Initiative ermöglichen die Realisierung des Gewinner-Projekts mit einer Summe von bis zu 250.000 Euro (brutto); für darüber hinausgehende Herstellungskosten ist der Einreichung ein Finanzierungsplan beizufügen.



Aufgerufen sind TV-Produzenten mit Sitz in Deutschland. Vorschläge, die bereits einem oder mehreren ARD-Häusern zur Prüfung vorgelegen haben, werden von diesem Wettbewerb ausgeschlossen.



Eine Jury, bestehend aus programmverantwortlichen Vertretern/innen der beteiligten Rundfunkanstalten unter Leitung des ARD-Chefredakteurs Rainald Becker, wird zunächst über die Teilnehmer der Präsentation in Leipzig und schließlich über den Sieger entscheiden.



Das sollten Bewerber einreichen:



Wir bitten Sie, in einem aussagekräftigen Exposé Ihre Idee zu entwickeln - das schließt ausdrücklich Fragen der filmischen Umsetzung, der Online-Strategie und der Finanzierung mit ein. Senden Sie uns (ausschließlich im Format pdf):



- das ausgefüllte Einreichformular - eine Logline, Synopsis (1 Seite), - ein mind. 5 Seiten umfassendes Exposé, das den hochwertigen Look und die dramaturgischen Strukturen erkennen lässt, - Gedanken zur Online-Strategie und Vermarktung (max. 2 Seiten), - eine Grobkalkulation und ggf. einen Finanzierungsplan (1 bis 2 Seiten)



Die Einreichfrist endet am 31. August 2018



Einreichungen (im Format pdf) unter Nutzung des angegebenen Betreffs bitte an:



topofthedocs@mdr.de Betreff: TopoftheDocs_2018



OTS: ARD Presse newsroom: http://www.presseportal.de/nr/29876 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_29876.rss2



Pressekontakt: ARD-Pressestelle Tel: 089 / 5900 - 10565 pressestelle@ard.de Twitter: @ARD_Presse