Leichte Gewinnen dürfte die Wall Street am Mittwoch zum Start verbuchen. Damit setzt sich die freundliche Tendenz der vergangenen Tage fort, die indes nicht ohne Hindernisse blieb. Während die starke US-Konjunktur stützt und am Mittwoch vor allem auch Rohstoffwerte gesucht sein dürften, kommt stets Querfeuer von den politischen und geopolitischen Unsicherheiten - so die Krise in Italien, die Nahost-Problematik und nicht zuletzt der sich verschärfende Protektionismus. Andererseits wird am Markt vermutet, dass die italienischen Probleme die EZB von einer Verschärfung ihres Kurses zunächst abhalten könnten, was Aktien in Europa stützen würde.

Die Facebook-Aktie gibt vorbörslich 1,3 Prozent ab. Das Unternehmen war in der Vergangenheit Datenpartnerschaften mit mindestens vier chinesischen Elektronikfirmen eingegangen. Darunter ist auch Huawei - ein Unternehmen, das US-Politiker als ein mögliches Werkzeug für staatlich geförderte Spionage ansehen. Das soziale Netzwerk plant die Kooperation mit Huawei bis Ende der Woche zu beenden.

Tesla steigen um 1,7 Prozent. Die Aktionäre des Elektroautobauers bestätigten auf der Hauptversammlung drei ernannte Direktoren. Der Versuch, Chairman und CEO Elon Musk zu entmachten, scheiterte. Die wichtigste Botschaft war jedoch die Einschätzung von Musk, Tesla werde es "sehr wahrscheinlich" bis Ende Juni schaffen, wie geplant 5.000 Autos pro Woche des Models 3 herzustellen. Der Elektroautobauer hat zudem Pläne zum Bau eines Werks in Schanghai vorgestellt. Es handle sich um die erste "Gigafabrik" des Unternehmens außerhalb der USA, sagte Tesla-Verkaufschef Robin Ren.

June 06, 2018

